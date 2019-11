Peter R. de Vries: moordenaar Hümeyra wilde mij bedreigen

Op 11 november belde Bekir E. met zijn broer. Hij zei toen onder meer: "Hé broer, weet je.... als ik een lange straf krijg dan gaan we op mijn manier die John van den Heuvel bedreigen, want die kankerlijer heeft slecht over mij gepraat. We gaan het op mijn manier doen, broer. En als klap op de vuurpijl gaan we die hazenlip van een Peter R. de Vries bedreigen."

Volgens De Vries is E. inmiddels bestraft en op een speciale afdeling voor problematische gevangenen geplaatst. De Dienst Justitiële Inrichtingen wil dit niet bevestigen. "Wij doen geen mededelingen over individuele gevallen."

Justitie heeft op 15 november twintig jaar cel en tbs tegen Bekir E. (32) geëist. De Rotterdammer heeft bekend dat hij de 16-jarige Hümeyra, met wie hij kort een relatie had, op haar school in Rotterdam-West heeft doodgeschoten. Hij zegt dat hij kwaad was, omdat Hümeyra had gelogen over haar leeftijd. Op de dag van de moord zou hij onder invloed geweest zijn van drugs.

Peter R. de Vries schrijft op Twitter dat E. in de gevangenis ook positief getest is op cannabisgebruik.