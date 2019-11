Hightech op basisscholen: kinderen maken spelenderwijs robotjes

Robots krijgen een steeds prominentere plek binnen onze samenleving. Het is dan ook belangrijk om de jeugd van nu klaar te stomen voor de toekomst. Vanaf september krijgen Rotterdamse leerlingen van tientallen basisscholen les in robotica.

Bas Klein, projectleider van Stichting 010010, legt uit dat ze kinderen en technologie samen brengen. De kids krijgen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle toekomst. "En hoe anders dan met code?"

De stichting heeft een lesplan ontwikkeld: Robotica in de klas. "Het is een jaarprogramma speciaal voor groep 7. Kinderen zijn spelenderwijs bezig met het maken van robotjes."

Klein vindt het belangrijk om kinderen van deze leeftijd te motiveren om zelf met techniek aan de slag te gaan. Volgens hem hebben ze hier namelijk hun hele leven profijt van. "Wat je wil is het referentiekader van kinderen opbouwen met techniek en materialen. Het leuk maken."

Robots 'pimpen'

De kinderen krijgen iedere maand een nieuwe uitdaging. Deze maand moeten de kinderen de robot die ze in september hebben gemaakt upgraden.

Meester Patrick van de Van Asch van Wijckschool is zeer te spreken over het programma. Hij vindt het geweldig dat de kinderen totale vrijheid hebben bij het ontwerpen van de robot.

Ze mogen helemaal zelf bepalen welke uiterlijke kenmerken de robot krijgt. "Ik heb wil een robot die je ook in de film Transformers ziet. Met laserogen", vertelt een leerling enthousiast. Hij vervolgt: "Ik vind het zo leuk dat we allerlei nieuwe dingen leren met elektriciteit en stroomkringen."

De banen van morgen

Wethouder Kasmi vindt het fijn om te zien dat de Rotterdamse kinderen aan de slag zijn gegaan met het maken van robots. Met het oog op de samenleving die ontzettend snel aan het veranderen is, ziet ook hij het belang van dit soort lesprogramma's.

"Het is goed om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Een belangrijk onderdeel daarvan is programmeren, alles wat met ICT te maken heeft en robotica. Want, we zien meer en meer dat voor de banen van morgen dit soort vaardigheden onmisbaar zijn."