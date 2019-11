Door weer en wind op de handbike van Hardinxveld naar Gorinchem

Het maakt de 23-jarige Danny Rikkers uit Hardinxveld-Giessendam niet uit of het regent, sneeuwt of keihard waait. Hij reist vier dagen per week op zijn handbike naar zijn werk in Gorinchem.

Danny zit in een rolstoel, omdat hij is geboren met een open rug. Vrijheid is voor hem ontzettend belangrijk. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat hij ervoor kiest om dagelijks in totaal ruim 30 kilometer af te leggen op zijn handbike.

"Met een taxi zit je vast aan bepaalde tijden. Met de trein ook. Nu kan ik gaan en staan waar ik wil", legt Danny uit.

560 kilometer tijdens de Roparun

Danny is zeer sportief en gaat iedere avond trouw naar de sportschool. Volgend jaar doet hij zelfs mee met de Roparun. "Ik ga van Bremen naar Rotterdam. Dit is 560 kilometer ongeveer. Dit is wel een uitdaging."

Het is voor de verslaggever niet onopgemerkt gebleven dat de omvang van zijn armen flink is. "Een omtrek van 35 á 30 centimeter?", vraagt ze zich af. "Ik heb geen idee. Ik heb het niet opgemeten", zegt hij lachend.