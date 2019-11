Jagende huiskatten aan banden? 'Op zich hebben ze wel een punt'

De huiskat is zo verwoestend voor zijn omgeving, dat die eigenlijk niet vrij zou mogelijk rondlopen. Wie dat wel toestaat, is in strijd met Europese regelgeving. Die conclusie komt van twee wetenschappers van de Universiteit Tilburg. "Eigenlijk hebben ze wel een punt", zegt directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Volgens de twee onderzoekers maken katten als ze buiten lopen geen verschil in welke dieren ze vangen en doden. Ze zijn nuttig als ze plaagdieren vangen als ratten of muizen, maar ze vangen ook vogels, vleermuizen, vissen en reptielen. "En veel van die vogels, als merels en koolmezen zijn beschermde dieren", benadrukt Moeliker.

Het artikel van de twee Tilburgse wetenschappers verschijnt in de Journal of Environmental Law. "Dat is een toonaangevend vakblad", zegt Moeliker. "En ze leggen uit wat ze bedoelen in een artikel van 25 pagina's."

Regels

"In het artikel leggen de wetenschappers de Europese wet naast het gedrag van de verwilderde huiskat", gaat Moeliker verder. "Dat heeft nooit iemand eerder gedaan. En eerlijk gezegd... ze hebben een punt."

Zo doden de Nederlandse katten jaarlijks 140 miljoen dieren, is de schatting van de wetenschappers. Tweederde van de slachtoffers wordt gemaakt door de katten die als huisdier worden gehouden. De rest wordt gedood door wilde katten. Er zouden rond de miljoen van dit soort verwilderde katten en zwerfkatten rondlopen in ons land.

"Als je kijkt moeten beschermde dieren gewoon beschermd worden", zegt Moeliker. "En dan moet je een gevaar voor die vogels ook gewoon aan banden leggen."

Handhaving

Dat de twee wetenschappers juridisch gelijk hebben, staat volgens Moeliker wel vast. "Maar hoe handhaaf je zoiets, is dan de volgende vraag", stelt hij. "Is dat praktisch wel uitvoerbaar?"

"Als je verwilderde katten wilt afschieten, dan staan mensen ook weer direct op, die daarop tegen zijn", zegt Moeliker. Zo werd de provincie Utrecht vorig jaar teruggefloten. Zij wilde toen zwerfkatten afschieten om vogels in de vrije natuur te beschermen.

Winst

Dat het onderzoek van de twee wetenschappers nu even 'het gesprek van de dag is', is volgens Moeliker eigenlijk ook nog pure winst. "Mensen hebben het nu wel over academisch onderzoek, of ze het er nu mee eens zijn of niet", zegt hij lachend. "Er wordt dus wel over nagedacht en dat is altijd goed."

"Maar de kans is ook wel groot dat over een paar dagen niemand het meer over dit verhaal heeft", sluit Moeliker af.