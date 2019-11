Besmettelijk groentevirus aangetroffen bij teler Brielle

In Brielle is bij een teler een zeer besmettelijk virus aangetroffen voor tomaten en paprika's.

Net als bij negen andere telers in Nederland, waar het virus is aangetroffen, moeten in Brielle hygiënemaatregelen genomen worden om verspreiding te voorkomen. Dat maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekend.

Het gaat om het Tomato Brown Rugose Fruit Virus. De NVWA laat weten dat het virus niet gevaarlijk is voor mensen en dieren, maar wel de planten aantast.

Vorige maand was voor het eerst dat het virus in Nederland werd aangetroffen. De NVWA doet onderzoek naar de bron.