Jørgensen traint mee; Karsdorp en Haps niet

Het lijkt er daarom op dat Dick Advocaat tegen de Schotten noodgedwongen weer moet beginnen met Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia in de basis. Of Jørgensen fit genoeg is voor een basisplaats is nog onzeker. Om 15.00 uur geeft Dick Advocaat een persconferentie, waarin hij mogelijk meer duidelijkheid geeft.

In een uitverkochte Kuip moet Feyenoord winnen van Rangers FC om kans te houden op overwintering in Europa. De Rotterdammers hebben net als FC Porto vier punten na vier wedstrijden. Young Boys en Rangers FC hebben er zeven. Feyenoord-Rangers FC begint om 18.55 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond. Op TV Rijnmond is er - zoals bij iedere thuiswedstrijd van Feyenoord - een live voorbeschouwing. Die begint rond 18.15 uur.