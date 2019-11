Moordenaar Sarah Papenheim kan zich niets herinneren van de 27 messteken

S. bracht Sarah in december 2018 met 27 messteken om het leven. Hulpverleners troffen de studente hevig bloedend aan in haar appartement in de buurt van de Erasmus Universiteit, waar ze psychologie studeerde. Reanimatie mocht niet meer baten.

Bij Joël S. (24) is de steekpartij uit zijn geheugen gewist. Hij werd pas wakker onder de douche, zei hij tegen de rechter. "Ik zag bloedspatten op de muur."

Daarna pakte hij de metro en reisde vanaf Rotterdam Centraal met de trein naar Eindhoven. Op het perron werd hij door de politie in de boeien geslagen. S. had een grote koffer bij zich. Voor zijn contrabas.

Passie voor muziek

Tussen Joël en zijn 21-jarige slachtoffer was een vriendschap ontstaan. Ze woonden in hetzelfde studentenhuis en deelden hun passie voor muziek. Sarah drumde graag, S. had op het conservatorium gezeten. Hij studeerde af met een 9. Maar vond hij dat eigenlijk niet goed genoeg.



Sarah had voor de studie psychologie gekozen, omdat ze mensen wilde helpen. Haar depressieve broer had zichzelf van het leven beroofd. In een emotionele brief schreef ze wat zijn suïcide met haar deed. “Ik heb drie dagen naar hem gezocht en kreeg het ergste nieuws dat je kunt voorstellen. Na zijn zelfmoord heb ik weken, maanden niets kunnen doen. Ik lag op de bank, depressief.”

Ze krabbelde op en vertrok naar Rotterdam. “Na dit vreselijke jaar dat mijn leven veranderde, ben ik eindelijk trots op mijzelf.”

Ze eindigde de brief met haar ultieme doel: “Door al deze ellende heb ik besloten psychologie te gaan studeren, om mensen met problemen en depressies te helpen. Net als ikzelf en mijn broer. Hij is dood en hoewel ik dat niet meer kan veranderen, zweer ik dat ik er iets goeds uit laat komen. I will.”

Seriemoordenaar

In de periode voor de fatale steekpartij in de Rotterdamse studentenflat kampte ook Joël S. met buien van grote somberheid. Hij maakte zich zorgen over zijn muzikale carrière en overwoog soms om uit het leven te stappen. Joël zou van plan zijn om zijn appartement in brand te steken en stuurde agressieve berichten rond.

Sarah Papenheim was een van de mensen die zich grote zorgen om hem maakte. Ze zocht contact met het wijkteam Verwarde Personen, waarna hulpverleners een bezoek brachten aan Joël. Zij kregen de indruk dat het wel in orde was met hem. Hij gaf keurig antwoord op vragen en zag er verzorgd uit.

Maar Sarah kreeg andere zaken te horen. Ze sloeg opnieuw alarm bij het wijkteam, omdat Joël zichzelf met een hamer sloeg, praatte over "wraak" en zei dat hij een seriemoordenaar wilde worden. Sarah was ook bang dat de verwarde Joël erachter zou komen dat zij mensen op zijn dak had gestuurd.

Op 12 december wilde Joël nog een keer met Sarah praten. Hij was boos, omdat ze in reactie op zijn suïcideplannen "doe maar lekker" zou hebben geroepen. Er ontstond die dag een worsteling, zei hij, waarbij Sarah hem zou hebben gebeten.

"Ik kan niet eens tegen bloed"

Voor de Rotterdamse rechtbank gaf Joël S. woensdag toe dat hij leed aan waanideëen. Hij hoorde destijds stemmen in zijn hoofd, zei hij. Hij moest "bloed drinken, bloed met shampoo". En: "Dingen kapot maken."

"Kreeg u ook opdracht om Sarah te doden?", wilde de rechter weten.

Joël: "Nee."

De rechter: "Waarom heeft u haar gestoken?"

Joël: "Ik weet het niet. Ik kan niet eens tegen bloed."

Deskundigen zeggen dat Joël verminderd toerekeningsvatbaar is, door een mogelijke mix van autisme, depressies en hallucinaties. Ze weten niet hoe groot de kans op herhaling is, maar vinden behandeling sowieso nodig.

Koptelefoon

De moeder van Sarah Papenheim is opnieuw vanuit de Verenigde Staten naar Nederland gevlogen om het proces bij te wonen. In de rechtbank draagt ze een koptelefoon, waarmee ze alles wat gezegd wordt simultaan vertaald krijgt. Net als haar zus. Slechts een paar meter verderop zitten de ouders en broers van Joël.

Sarah's moeder zal woensdagmiddag een slachtofferverklaring voorlezen. Paul Verspeek volgt het proces en twittert vanuit de rechtbank.