Je speelgoedgitaar ruilen voor een step? Het kan bij de Recycle Sint

Je oude speelgoedgitaar ruilen voor een speelkeuken of een oude knuffelbeer ruilen voor een step. Dat kan bij de Recycle Sint, want waarom zou je elk jaar alles nieuw kopen als je ook kunt ruilen? De zogenaamde 'Recycle Sint' wil zoveel mogelijk speelgoed een tweede leven geven.

Recycle Sint is een speelgoed-ruilmarkt waar mensen speelgoed waar hun kinderen niet meer mee spelen, kunnen ruilen voor nieuw speelgoed. "En van het oude speelgoed worden andere kindjes weer blij", zegt Recycle Hulpsint Dora Nieland. "En het is voor iedereen. Een grote of kleine beurs, dat maakt niet uit, want ruilen is het nieuwe kopen. Het bespaart geld en is ook nog eens duurzaam."

In de Texelsestraat in Rotterdam staat de deur dan ook wagenwijd open voor iedereen die speelgoed wil komen ruilen. Via social media is een oproep gedaan om langs te komen en te ruilen. Het begin verloopt rustig en even denkt men dat het een rustig avondje wordt, maar dan komt er een horde bezoekers binnen. Allemaal met speelgoed om te ruilen.

Voor andere kindjes

"Ik wil daar zelf niet meer mee spelen", zegt de 4-jarige Xaya. "Nu mogen andere kindjes dat houden om mee te spelen." Moeder Angela vindt het prachtig. "Ze heeft alles zelf uitgezocht en gezegd dat andere kinderen daar weer blij van worden. Ze zorgt altijd voor een ander, dat vind ik zo lief."

"Ik zag het voorbijkomen op Facebook en vond het gelijk een goed idee", zegt Gerry, die met zijn twee kinderen een bezoek brengt aan de Recycle Sint. "Als hij er niet mee speelt, dan kan je het beter aan een ander kindje geven." Zijn 5-jarige zoon Ayden laat zijn oog vallen op een speelgoedgitaar: "Ik kan wel een klein beetje gitaar spelen", zegt hij, terwijl er een handje pepernoten achterover wordt geslagen.

Er is door de Recycle Sint, waar in Nederland 120 ruilmarkten van zijn, zelfs nagedacht over een bestemming voor speelgoed dat blijft liggen. "Dat gaat naar de voedselbank en de speelgoedbank in Rotterdam", laat Dora Nieveld weten.