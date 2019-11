Dit zijn de eerste films op de Rotterdam-dag van het IFFR 2020

De eerste films die in januari te zien zijn tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) zijn bekend. En die zijn van Rotterdamse makelij.

Voor het derde jaar op staat de eerste vrijdag van het festival in het teken van films door en over Rotterdammers. RTM vindt plaats op vrijdag 24 januari van 12:00 tot 00:00 uur in LantarenVenster.

Daar is onder meer een special te zien over Bob Visser. Hij legde de kunstscene uit de jaren zeventig en tachtig vast, met boegbeelden als Jules Deelder en Loes Luca.

Wereldpremière

Verder gaat Gyz La Rivières' nieuwste film New Neapolis in wereldpremière. Daarin belicht hij de banden van de Maasstad met drie andere internationale havensteden: Liverpool, Napels en Marseille. Gyz La Rivières maakte eerder de succesvolle documentaire Rotterdam 2040.

We hebben 'm van Thomas Vroege en Steven van der Gaag gaat tijdens het IFFR in voorpremière. Zij doken de archieven in op zoek naar gewone Rotterdammers die getuige waren van het historische moment waarop Feyenoord als eerste Nederlandse ploeg ooit de Europacup won.

Terug in de tijd

Pop Secret gaat nog iets verder terug in de tijd. De korte documentaire vertelt het verhaal van Woody van Amen. De kunstenaar vertrok begin jaren '60 vanuit Rotterdam naar New York. Daar ontmoette hij onder meer Andy Warhol.