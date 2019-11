Aanpak lange winkelstraten: 'Je ziet dat er pareltjes voor terugkomen'

Rotterdam gaat extra inzetten op levendige winkelgebieden. De straten moeten compacter worden om ze aantrekkelijk te houden en leegstand tegen te gaan. De Zwart Janstraat in Rotterdam-Noord is er hier een van. Projectontwikkelaar Caroline van Leusden van De Zoete Vastgoed is de schakel tussen de winkeliers in de straat en de gemeente. Samen zorgen zij voor een gevarieerde en zo succesvolle winkelstraat.

"In de Zwart Janstraat heb je een aantal plekken gehad die leegstonden, die verpauperde. Juist die plekken, of een aantal van die plekken, zijn door de vastgoedeigenaren beet gepakt. Je ziet dat daar nu pareltjes voor terugkomen."

Leegstaande winkels verbouwd tot woningen

"Een winkelgebied heeft te maken met verschillende partijen, maar alles is gericht op het winkelend publiek. De gemeente heeft er alle belang bij om een aantrekkelijke wijk, een aantrekkelijke stad, te hebben." De laatste jaren zijn vooral leegstaande winkelpanden in zijstraten van de Zwart Janstraat tot woningen verbouwd. De gemeente helpt hieraan mee.

Kappers en fastfood-horeca

Om de winkelgebieden levendig te houden, is het belangrijk dat er een balans in het winkelaanbod in de winkelstraten zit. "De Zwart Janstraat heeft nog wel de neiging om veel kappers en fastfood-horeca te hebben. Maar je kan je voorstellen dat er juist behoefte is aan een goed grand café bijvoorbeeld. Juist de branches die nog niet vertegenwoordigd zijn, dat is aantrekkelijk voor de straat."

Horecaondernemers die een plekje in de Zwart Janstraat ambiëren moeten hun idee daarom pitchen bij de adviescommissie Horeca van de gemeente. "Daarmee proberen we een selectie te maken om dat wat we niet hebben in de straat, toe te voegen."

Toen kwam een aanvraag van tattoo-artiest Martin Siwabessy voorbij. "Hij paste heel erg bij het pand waar hij nu in zit. Wij vinden dat een hele goede match. Ook was er nog geen tatoo-artiest in de Zwart Jansstraat. Hij is nu twee maanden bezig en dat gaat hartstikke goed."