Drechtsteden en Gorinchem willen samen investeren in regio

De Drechtsteden en Gorinchem proberen zo'n 40 miljoen euro los te krijgen bij het Rijk voor extra investeringen in wonen, werken, opleiding en innovatie. De Provincie Zuid-Holland ondersteunt dat plan.

Het kabinet heeft 950 miljoen euro beschikbaar om de economie en samenwerking in regio's te versterken. Een regio die geld uit dat potje wil moet een plan hebben en er zelf evenveel geld insteken.

Gorinchem en de Drechtsteden richten zich op Human Capital, Innovatie en Oevers. Ook regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven willen in drie jaar tijd 75 miljoen euro investeren.

Doelen

De oevers van de drie rivieren die dit gebied doorkruisen moeten beter benut worden voor aantrekkelijke woningen en doorontwikkeling van de al ruim aanwezige maritieme industrie.

Om de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt aan te pakken wordt ingezet op tien nieuwe MBO- en HBO-opleidingen op het Dordtse Leerpark en in Gorinchem. Leren en innoveren moet ook doorgaan in bedrijven.

Rond 1 februari wordt duidelijk of het kabinet deze zogenoemde Regio Deal beloond met 40 miljoen. André Flach, wethouder van Hendrik Ido Ambacht en bestuurder van de Drechtsteden heeft daar méér dan goede hoop op.

"De vorige keer zaten we van 80 ingediende deals bij de top-20 en grepen we net naast het geld. Ik denk dat we nu een grote kans maken", aldus Flach.