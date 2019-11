Moeder Sarah Papenheim: 'Joël, je hebt me het meest kostbare afgenomen'

De moeder van de vermoorde Amerikaanse studente Sarah Papenheim heeft een emotionele slachtofferverklaring voorgelezen in de rechtbank. "Ik voel de messteken. Ik denk aan haar, alleen, met een monster, vechtend voor haar leven", zei Donee Odegard, die speciaal voor de zitting naar Rotterdam is gekomen.

Sarah werd in december vorig jaar 27 keer gestoken. De 24-jarige Joël S. staat daarvoor terecht. Hij heeft inmiddels bekend, maar zegt zich niets te herinneren van het steken.

"Ik heb elke dag nachtmerries", zegt Donee. "Joël, je hebt het meest kostbare van mij afgenomen"

Sarah zou kerst 2018 thuis in Amerika vieren. "Ik had haar kerstcadeau al gekocht. Ze heeft het nooit gekregen, door jou, Joël."

De moeder heeft een foto van haar omgebrachte dochter voor haar staan als ze haar verhaal voor haar leest. De vrouw heeft een posttraumatische stress-stoornis opgelopen door de dood van haar dochter. Volgens haar advocaat Sébas Diekstra herkende ze haar dochter niet, toen ze met het lichaam werd geconfronteerd.

De Amerikaanse studeerde psychologie in Rotterdam, omdat ze mensen met mentale problemen wilde helpen. Ze woonde met S. in een studentenhuis in de buurt van de Erasmus Universiteit.

Ze had al een paar keer alarm geslagen, omdat hij tegen haar had gezegd dat hij een seriemoordenaar wilde worden. Donee zei daar in haar verklaring ook iets over: "Mijn mening is helder: dit had voorkomen kunnen worden. Als je op tijd hulp had gekregen. Het spijt me voor je familie dat ze dit moeten ondergaan. Ik wil dat je nooit meer anderen pijn kunt doen."

Verslaggever Paul Verspeek twittert vanuit de rechtbank. Volg zijn verslag hier: