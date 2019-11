Oud-Spartaan Nathan Rutjes doet mee aan 'Wie is de Mol?'

Nathan Rutjes, oud-speler van Sparta, is één van de deelnemers van het NPO-programma Wie is de Mol? Hij heeft dat bevestigd op NPO Radio2 bij Gijs Staverman.

Woensdag werd ook al de deelname van televivisepresentatrice Anita Witzier bekendgemaakt. Andere deelnemers zijn singer-songwriter Rob Dekay, modeontwerper Claes Iversen, actrice Muljuschka Witzenhausen, cabaratier Johan Goossens, actrice Jaika Belfir en acteur Buddy Vedder.

In het programma moeten de kandidaten zien te achterhalen wie de verrader is onder de deelnemers, de mol, in een serie opdrachten.

Rutjes stopte in augustus vorig jaar met profvoetbal. Inmiddels is hij trainer in de jeugd van Sparta.