OM eist 10 jaar cel en tbs voor doodsteken Sarah Papenheim

Justitie acht bewezen dat hij in december 2018 de 21-jarige Amerikaanse studente Sarah Papenheim met tientallen messteken om het leven heeft gebracht. Volgens het OM is het geen moord, maar doodslag, omdat het in korte tijd is gebeurd. "Wel moet hij geweten hebben van de gevolgen van 27 messteken", zei de officier van justitie in het requisitor.

Het OM sprak verder van "een bewuste confrontatie met het slachtoffer." Na de steekpartij vertoonde hij rationeel gedrag. Hij ging douchen en nam de trein met zijn contrabas.

Joël S. is onderzocht door experts. Daaruit blijkt dat hij kampt met bizarre, visuele hallucinaties. Verder heeft hij autisme, depressies, obsessies en narcisme.

De moeder van Sarah maakte woensdag tijdens de zitting gebruik van haar spreekrecht. Ze richtte zich tot S. en zei dat hij haar het meest kostbare heeft afgenomen. Verder zei ze: "Ik voel de messteken. Ik denk aan haar, alleen, met een monster, vechtend voor haar leven."

De rechter doet op 11 december uitspraak.