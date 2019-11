Eric Botteghin: 'Georganiseerd spelen, we hebben een plan'

Feyenoord moet donderdag winnen van Rangers FC om uitzicht te houden op plaatsing voor de knock-out fase van de Europa League. Uit in Schotland gingen de Rotterdammers, toen nog onder leiding van trainer Jaap Stam, met 1-0 onderuit. "Wij hebben de beelden geanalyseerd, morgen moet het anders", zegt verdediger Eric Botteghin.

De Braziliaan doelt op de manier waarop Feyenoord verloor bij Rangers. Vooral in de eerste helft werden de gasten destijds overlopen. "We moeten heel georganiseerd spelen, we hebben een plan", wil Botteghin niet te veel prijs geven.

Hij kijkt uit naar de laatste thuiswedstrijd in de groepsfase. "Iedereen wil laten zien wat hij kan op dit podium."