Dick Advocaat: 'Rangers FC is een gigantische club, net als Feyenoord'

Toch wilde trainer Dick Advocaat tijdens de persconferentie niet te veel kwijt over de Deen, die woensdag gewoon op het trainingsveld stond. De spits ontbrak net als Karsdorp en Haps afgelopen weekend in Groningen.

Met of zonder Jørgensen in de aanval, duidelijk is dat voor Feyenoord alleen winst telt. "Je moet winnen om bij te blijven", zegt Advocaat, die onder de indruk is van zijn oude club.

Onderschat

De trainer van Feyenoord vindt dat Rangers FC onderschat wordt. "En de Nederlandse pers onderschat ook de Turkse en Russische competitie. Ze hebben meer middelen. Bijna op iedere positie heeft Rangers FC een international. Het is een gigantische club, net als Feyenoord."