In hoger beroep ook TBS geëist voor fatale beroving in animeerbar

Volgens het Openbaar Ministerie staat het vast dat de man het slachtoffer zo'n dertig keer met een hamer hard op het hoofd heeft geslagen. Tijdens het slaan en schoppen van het slachtoffer probeerde de man de lade van de kassa te openen. Volgens justitie is er sprake van excessief geweld en daarom is er volgens hen sprake van doodslag.

Uiteindelijk bestond de buit uit de inhoud van de kassalade en de geldcassette van de gokkast. Op camerabeelden is te zien dat ook een vrouwelijke verdachte help bij het stelen. Zij werd in 2016 veroordeeld tot een opname van een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis. Zij werd volledig ontoerekenignsvatbaar verklaard.

Hoofdverdachte Jim M. ging tegen de straf van 15 jaar cel in hoger beroep. Hij is de afgelopen maanden onderzocht door twee gedragsdeskundigen. Zij trekken de conclusie dat een TBS-maatregel de kans op herhaling verkleint. Jim M. is verminderd toerekeningsvatbaar.

Het Gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.