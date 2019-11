Feyenoord brengt in De Kuip eerbetoon aan Hans van Vliet

Feyenoord en Rijnmond staan donderdag voor de Europa Leaguewedstrijd tegen Rangers FC op gepaste wijze stil bij het overlijden van Hans van Vliet. De oud-verslaggever en presentator van Radio Rijnmond overleed twee weken geleden op 66-jarige leeftijd. In aanloop naar het thuisduel met Rangers FC worden in De Kuip fragmenten uit de legendarische commentaren van Van Vliet afgespeeld, die beschikbaar zijn gesteld door RTV Rijnmond. Voor veel supporters is zijn stem onlosmakelijk verbonden aan wedstrijden van Feyenoord.