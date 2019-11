Expert: Geldplan moet risico's zzp'ers beperken

Voor zzp’ers is er nu een online stappenplan waarmee zij systematisch en doelgericht hun geldzaken in beeld kunnen brengen: Geldplan ZZP. Daarmee kunnen zij zien welke risico’s er zijn, hun kans op succes vergroten en die op financiële problemen juist verkleinen. Het Nibud/Startpunt Geldzaken lanceert dit geldplan donderdag op de Praktijkdag ZZP die het Nibud en de gemeente Utrecht samen organiseren.

Er zijn ruim 1,1 miljoen zzp'ers in Nederland: van timmerman tot consultant en van interim-directeur tot verzorgende. "Wat voor elke kleine zelfstandige hetzelfde is, is dat ze vaste uitgaven hebben en wisselende inkomsten", licht Karin Radstaak van Nibud toe. "Daarmee kunnen ze financieel kwetsbaar zijn. Als je in loondienst bent zijn er veel zaken geregeld, bijvoorbeeld wanneer je ziek bent. Als zzp'er moet je dat zelf kunnen opvangen."

Radstaak: "Uit onderzoek blijkt dat het een groep is die het moeilijk vindt om hulp te vragen. Mensen zien heel lang niet dat ze in de problemen zitten totdat het te laat is."

In Geldplan ZZP krijg je als kleine zelfstandige allerlei tips. Denk aan voorwaarden die je moet opstellen voordat je opdrachten aanneemt, hoe je privégeld en zakelijk geld gescheiden kunt houden en alle ins en outs met betrekking tot belastingaangifte. In elk onderdeel krijg je tips.