Laatste poging om wederopbouwflats in Overschie van sloop te redden

De kleinste coalitiepartij in de Rotterdamse gemeenteraad doet een laatste ultieme poging om de wederopbouwflats van schokbeton in Overschie te redden van de sloop. Donderdag dient de ChristenUnie-SGP een motie in om minimaal twee van de vier flats te behouden. "Dit is een bijzonder stukje Rotterdam vanuit de vroege wederopbouw en absoluut het behouden waard", zegt burgerraadslid Gerben van Dijk.

Woningcorporatie Woonstad wil de vier flats aan de Oost-Sidelinge slopen voor nieuwbouw. "Onze huurders geven aan dat ze meer comfort willen. Ze willen niet de boodschappen de trap op sjouwen, maar met een lift naar boven kunnen", legt Dennis Lausberg uit. Hij is directeur vastgoedbeheer en ontwikkeling. "Ook willen we zorgen dat bewoners straks minder overlast ervaren van de A13 die er pal naast ligt." Volgens de woningcorporatie kunnen ze het binnenklimaat van de nieuwbouwappartementen zo regelen dat er minder lawaai en uitstoot van fijnstof de woningen binnendringt.

Dries Graphorn heeft er veertig jaar gewoond en is vanwege de voorgenomen sloop verhuisd naar een flatje op de begane grond even verderop. "Het is iets kleiner, maar ik heb een tuin erbij, ik ga erop vooruit."

"Ik kan me herinneren dat ik in de bus over Rijksweg mensen voor me hoorde zeggen: Oh kijk daar heb je die kolere flats weer. Het mag van mij tegen de vlakte", zegt een bewoner van Overschie die er al vijftig jaar woont. "Afschuwelijk wat een gore flats", zegt een andere bewoonsters in Overschie. De flats aan de Oost-Sidelinge krijgen nog maar weinig waardering van hun omgeving.

Geen begrip

"Schoonheid kan je niet aflezen aan zoiets. Ze hebben er helemaal geen begrip voor", reageert architectuurhistoricus Herman van Bergeijk licht geprikkeld. "Ik vond de flats altijd al merkwaardig. Het zijn imposante gebouwen en je hebt een beetje opvoeding nodig om te begrijpen wat er mooi en interessant aan ze is."

De flats aan de Oost-Sidelinge zijn van schokbeton. Dat zijn betonnen gevelplaten die in de fabriek in een mal werden 'geschokt' of getrild en op locatie als legoblokken in elkaar werden gezet. Dat was in de jaren '30 en '40 een innovatie in Nederland en tijdens de wederopbouw is schokbeton veel toegepast vanwege de grote behoefte aan woningen. Krantenartikelen van eind jaren '40 en begin jaren '50 schreven met veel bewondering over de innovatieve vorm van systeembouw in Overschie: 'Kleinpolderplein is een groot openluchtlaboratorium', was een kop in het Vrije Volk in 1952. 'Blokken als tempels, gewijd aan de mechanisatie van ons leven', stond er boven een ander artikel in het Vrije Volk.

In de betonnen gevel zit een reliëf van cirkels en kruizen. "Het is al opmerkelijk dat het je opvalt", zegt de architectuurhistoricus tegen de verslaggever. "De meeste mensen valt het niet eens op maar het ornament is heel bijzonder en daar zijn er nog maar heel weinig van."

Motie

Nu vinden veel mensen ze grauw, grijs en niet meer van de tijd. "Wat is er mis met grauw, ik heb ook grijs haar", ageert de architectuurhistoricus tegen de voorgenomen sloop. "Straks hebben we die flats niet meer maar staan hier een paar foeilelijke woningen."

De architectuurhistoricus aan de TU Delft pleit voor behoud van de flats en volgens hem zal de overlast van fijnstof en lawaai afnemen omdat we steeds meer elektrisch gaan rijden. Nog meer architectuurliefhebbers, bouwers en architecten vinden sloop zonde. Zoals de Rotterdamse architect Wessel de Jonge die bekend is van meerdere renovatie- en transformatieprojecten en nu in de race voor de renovatie van museum Boijmans.

Donderdag dient de ChristenUnie-SGP een motie in voor behoud van de schokbetonflats. De coalitiepartij heeft één zetel in de raad en moet op zoek naar nog 22 zetels om een meerderheid te vinden om sloop te voorkomen. En anders? "Dan willen we harde afspraken dat er voorzichtig gesloopt wordt zodat in de nieuwbouw de schokbeton-tegels worden hergebruikt en hier niet een dertien uit een dozijn nieuwbouwproject verrijst", zegt burgerraadslid Gerben van Dijk.

Woningcorporatie Woonstad blijft bij het voornemen te willen slopen, maar staat open om de betontegels voorzichtig van de gevel te halen en te hergebruiken in de nieuwbouw. Mits de staat van de tegels nog goed is. "Wij willen zeker in gesprek met cultuurhistorische partijen en kijken wat mogelijk is om te hergebruiken", zegt Dennis Lausberg van Woonstad.

Dries is blij met zijn nieuwe appartement met tuintje maar had net zo goed nog in de flat aan de Oost-Sidelinge willen blijven wonen. "Ik vind die rondjes wel leuk want die zijn uniek voor deze straat en als ze tegen de vlakte gaan is het eeuwig zonde, dan is het over en uit."