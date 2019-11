Geen sloop van huizen naast Algerabrug, wel geluidsschermen

Voor het verkeersknelpunt bij de Algerabrug wordt 90 miljoen euro vrijgemaakt om er een vierbaans autoweg van te maken met een aparte brug voor fietsers. Daarbij hoeven in elk geval geen woningen worden gesloopt. Wel komen er mogelijk geluidsschermen.

Het is één van de drukste wegen van Nederland en in Krimpen aan den IJssel wonen mensen direct aan de voet van de brug. Zij horen dagelijks het verkeer aan zich voorbijrazen. Om geluidsoverlast te verminderen, worden maatregelen getroffen.

"Voor het lawaai zijn we nu bezig te onderzoeken hoe we dat kunnen reduceren", zegt wethouder John Janson. "Geluidsschermen zijn een mogelijke oplossing zijn. Er is geen sprake van dat woningen gesloopt zouden worden."

De nachtrust van de familie van Henk Vuik lijdt in elk geval niet onder alle verkeer langs hun slaapkamerraam. "Nee hoor, ik heb er geen last van". De familie Vuik woont er al sinds de jaren '30 toen opa Vuik de woning kocht. Toen was er overigens nog geen brug.

Krimpenaar Martin van der Blom heeft wel last van het lawaai van het verkeer over de Algerabrug: "Het heeft wel impact op je gemoedsrust."

Bekijk de volledige video van verslaggever Marion Keete hierboven.