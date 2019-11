Wijnaldum en Liverpool lijden weer puntverlies tegen Napoli

Het is iets wat Georginio Wijnaldum en Liverpool dit seizoen niet vaak voorkomt: niet winnen. Toch wist de Rotterdammer met zijn ploeg wederom niet van Napoli te winnen. In de Champions League speelden Wijnaldum en co. met 1-1 gelijk, nadat ze eerder dit toernooi ook al hadden verloren van de Italianen.

Wijnaldum begon niet in de basis maar viel al wel na negentien minuten in voor de geblesseerd geraakte Fabinho. Vlak daarna kwamen de Engelsen achter door een doelpunt van Dries Mertens. Pas in de tweede helft kwamen de titelverdedigers langszij via Dejan Lovren. Liverpool gaat ondanks het gelijkspel nog wel aan kop in Groep E van de Champions League en is zo goed als zeker geplaatst voor de achtste finale.

Winnende De Vrij

Succes was er wel voor Stefan de Vrij en Internazionale. De voormalig speler van Feyenoord speelde de gehele wedstrijd tegen Slavia Praag - waar Ridderkerker Mick van Buuren op de bank bleef - en zag zijn ploeg met 1-3 winnen. Daardoor staan de Italianen tweede in Groep F, met zeven punten.

Als De Vrij de volgende ronde wil bereiken, moet er waarschijnlijk over twee weken gewonnen wel gewonnen worden van Barcelona dat aan kop gaat met tien punten. Bij de Catalanen stond Frenkie de Jong in de basis en met hem in het veld werd er met 3-1 gewonnen van Borussia Dortmund. De Duitsers hebben net als Internazionale zeven punten, maar staan op doelsaldo derde.