Huisfotograaf ASWH is camera's kwijt na woninginbraak

Philip Schmidt zit in zak en as na diefstal camera's en lenzen

Philip Schmidt wordt vrijdag 83 jaar, maar er is weinig reden voor een feestje. Afgelopen zondag is er namelijk bij hem ingebroken en daarbij zijn onder andere zijn camera's en lenzen gestolen.

Als Schmidt zondagmiddag naar een verjaardag gaat is het gezellig, tot hij met zijn vrouw weer thuiskomt. "De hele zooi lag overhoop. Camera's weg, kasten overhoop gehaald, deuren opengebroken. Je wil niet weten wat voor rommel dat geeft in je huis." Maar niet alleen zijn camera's zijn weg. "Ringen zijn we kwijt, broches, gouden herinneringen van mijn ouders en schoonouders. Die ben je kwijt."

Bij voetbalvereniging ASWH is Schmidt kind aan huis. Hij is al ruim 46 jaar actief lid van de Ambachtse Tweede Divisonist, waarvan de laatste tien jaar als clubfotograaf. "Dan zijn je camera's gestolen en ben je ineens je hobby kwijt. Ik had nog wel een paar jaar door willen gaan met fotograferen. Ik kan wel janken", zegt Schmidt aangedaan.

Tips zijn welkom



Toch weet Flip, zoals zijn bijnaam luidt, het van de 'positieve' kant te bekijken: "We zijn blij dat we die lui niet tegen zijn gekomen toen we thuiskwamen. Je zal het maar treffen op je oude dag, dat je een koevoet in je nek krijgt. Dan lig je zo op de Zuiderbegraafplaats en daar zit ik niet op te wachten."

Toch hoopt Schmidt dat iemand meer weet van de inbraak. "Op Facebook heb ik een oproep gedaan, ik ben langs de deuren gegaan en heb camerabeelden bekeken. Helaas waren die beelden te donker en van te grote afstand. Dus als er mensen tips hebben, ik weet niet waar ik het zoeken moet."

Geen wedstrijd dit weekend



Aanstaande zaterdag speelt ASWH thuis tegen Rijnsburgse Boys, één van de duels die op Radio Rijnmond te volgen is in Zuid-Holland Sport. Toch zal de huisfotograaf van de club niet naar de wedstrijd gaan. "Ik heb geen zin om al die mensen antwoord te geven op de ellende die we hebben meegemaakt. Ik kijk wel op de televisie, mijn hoofd staat er nu niet naar."