Raadsleden praten met tegenstanders nieuw Feyenoord-stadion

De Feyenoord-fans denken dat het gebied op Zuid geen nieuwe voetbaltempel nodig heeft om te groeien. 'In 2016 werd het nieuwe stadion gepresenteerd als aanjager voor gebiedsontwikkeling Feyenoord City. Nu, drie jaar later, zijn de eerste ontwikkelingen in het gebied al zichtbaar, zonder dat het nieuwe stadion daar aan heeft bijgedragen', schrijven de bezorgde supporters in een presentatie. Zij zien meer heil in de bouw van drieduizend nieuwe woningen, sportvoorzieningen en groenstructuren in plaats van een nieuw voetbalcomplex.

Financiële strop

Volgens de actiegroep loopt de gemeente minder risico op lange en korte termijn als er geen nieuw stadion verrijst. Bovendien verwacht zij dat er tientallen miljoenen euro's vrijkomen om te besteden aan andere belangrijke investeringen als onderwijs, zorg en duurzaamheid.

Het groepje supporters is ook bang dat de bouw van het nieuwe stadion de financiële strop van hun geliefde club betekent. "We zijn van mening dat Feyenoord beter af is met modernisering van de Kuip", zegt een van de fans tegen Rijnmond.

Het viertal Feyenoord-supporters sprak met Verheij (VVD), De Roon (D66), Van Dijk (ChristenUnie) en Lewis (GroenLinks).