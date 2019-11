Mannen die verdacht worden van voorbereiden aanslag vandaag voor de rechter in Rotterdam

De twee mannen die maandag zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag, worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die zal beslissen of de twee Zoetermeerders van 20 en 34 jaar oud de komende twee weken vast blijven zitten.

De politie begon met het onderzoek nadat de inlichtingendienst AIVD informatie had verstrekt over de plannen voor een aanslag met explosieven, waarvoor de twee een training zouden willen volgen. Een van de mannen werd maandag op straat in Den Haag gearresteerd. De ander in zijn huis in Zoetermeer. Bij huiszoekingen zijn geen vuurwapens of explosieven gevonden.

Het doelwit van de aanslag, die vermoedelijk eind van het jaar had moeten plaatsvinden, is niet duidelijk geworden, meldt het Openbaar Ministerie.