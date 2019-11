Kabinet wil slimme camera's inzetten om voetbalracisme tegen te gaan

Het kabinet en de KNVB praten donderdag over hoe racisme in het voetbal kan worden aangepakt. Bronnen melden aan de NOS dat de KNVB waarschijnlijk langere stadionverboden gaat opleggen. Ook wil het kabinet meer slimme camera's inzetten om het eenvoudiger te maken om supporters te herkennen die zich misdragen.

De aanleiding van de gesprekken is het recente incident tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Vanuit het thuisvak klonken voor Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira zwarte piet-liedjes en oerwoudgeluiden. Het leidde tot veel opschudding.



De slimme camera's die het kabinet wil gaan inzetten tegen racisme, kunnen bijvoorbeeld mensen volgen of herkennen. Hierdoor gaat de pakkans omhoog. De Tweede Kamer concludeerde eerder deze week al dat de strafrechtelijke vervolging van racisme in stadions nu achterblijft.

Voetbalsupporters die zich misdragen kunnen nu een stadionverbod van maximaal 5 jaar krijgen. De KNVB wil dat verhogen naar 10 jaar. Clubs kunnen nu al de namen van risicovolle supporters met elkaar uitwisselen.

Al eerder werd duidelijk dat minister Bruins (Sport) bezig is met een campagne gericht op racisme. Hij wil Mendes Moreira als een van de boegbeelden daarvoor. Vanmiddag moet duidelijk worden of de speler dat wil of niet.