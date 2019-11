Wandelen in het groen in Maashaven? Gemeente presenteert plannen voor een park en brug

"Als dit doorgaat ga ik misschien verhuizen. Ik wil uitzicht op het water" Verslag van de bewonersbijeenkomst over een park in de Maashaven.

Het was druk in de Maassilo

Eerder al opperde Kevin van Eikeren van de Rotterdamse PvdA om 2000 huizen te gaan bouwen in de Maashaven. Zijn voorstel wordt nu onderzocht en staat los van het plan voor een park. Veel omwonenden willen liever geen woonwijk voor hun deur.

Nu komt de gemeente dus met de ideeën voor een park en een brug. Een andere mogelijkheid is de Maashaven laten zoals hij is.

Tot 2040 gaan er 50.000 woningen bijkomen in Rotterdam. Daarom vindt de gemeente dat er meer groen in de stad nodig is om mensen te laten recreëren. In dit deel van Rotterdam-Zuid is nog niet veel groen. Een park in de Rotterdamse Maashaven zou daarvoor een oplossing kunnen zijn.

Park in het water

De gemeente presenteerde tijdens de gemeente de tekeningen van drie mogelijke parken. Alle plannen draaien om de aanleg van een park in het water.

Het grootste park zal 'Stad en Park' heten. Er kunnen waarschijnlijk uitgebreide wandelingen door de natuur gemaakt worden en is veel ruimte voor sport en spel.

Het kleinste park, 'Eilandpark', is ongeveer vijf voetbalvelden groot en ligt 'los' in het water. Het is dus alleen te bereiken via bruggetjes.

Dijkpark is een slag groter en zit grotendeels 'vast' aan de wal. Dat is zo'n twaalf voetbalvelden groot.

Boze schippers

De aanleg van een park in de Maashaven gaat in twee gevallen ten koste van aanlegplaatsen voor binnenvaartschippers. Die maken nog altijd gebruik van de Maashaven, al liggen er veel minder schepen dan vroeger. Stad en Park zal 27 van de 120 aanlegplaatsen kosten en vult bijna een kwart van het huidige water.

De talrijk aanwezige schippers waren dan ook radicaal tegen de aanleg van een park.

"We zijn de Leuvehaven al uitgejaagd, de Rijnhaven. We moeten steeds verder terug. Wij zijn mensen en hebben ook een sociaal leven. Ik voorzie dat we straks nog belanden op de Tweede Maasvlakte", zei Cor le Sage die vaart op Ora et Labora.

Verbinden

Ook waren er enthousiaste reacties op het plan voor een park. "Ik woon al mijn leven hele leven op Zuid. Mensen zeggen elkaar steeds minder vaak hallo. Dit park ligt tussen de wijken en gaat de bewoners verbinden", klonk het uit de mond van een jonge inwoner.

Een bewoner van de Tarwewijk: "Voor het Millinxpark was ook iedereen bang. Het ligt voor mijn deur en het is echt een verbetering geweest. Loop af en toe een rondje met je hond en alle dubieuze figuren zijn zo verdwenen als ze daar rondhangen. Ik wil graag gaan wandelen in het nieuwe park."

Tegenstanders zijn vooral bang dat het park een opmaat is voor het bouwen van een woonwijk in de Maashaven of dat het overlast door knaagdieren of bijvoorbeeld- verslaafden betekent.

"Ik ben hier drie jaar geleden komen wonen voor het uitzicht op het water", zei een man. "Als dat straks weg is, ga ik misschien verhuizen."

Brug

Ook wordt er concreet nagedacht over een brug tussen de Tarwewijk en Katendrecht. Op sociale media riep het idee van een brug meteen enthousiaste reacties op. Een deel van de zaal zei zich overvallen te voelen door het voornemen.

Kleine meerderheid voor

Tijdens een eerste peiling op de drukbezochte bijeenkomst was een kleine meerderheid voor aanleg van een park. Een keuze op een specifiek park kon niet worden gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat verantwoordelijk wethouder Bert Wijbenga ook nog kan besluiten dat geen van de plannen doorgaat.

Het college maakt in april vermoedelijk een keuze: een park, een woonwijk met groen of de Maashaven laten zoals hij is.