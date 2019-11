Maatregelen in Vlaardingen vanwege hoog water

Hoogwater in Vlaardingen in 2017 (Bron: ANP/MediaTV)

Het slechte weer zorgt donderdag naar verwachting voor hoogwater in Vlaardingen. Daarom worden donderdag aan het einde van de middag een aantal kades afgesloten. Tussen 15:00 en 18:30 uur zijn delen van de Westhavenkade, Oosthavenkade, Maasboulevard, Noordzijde en de KW-haven Zuidzijde afgesloten.

Het hoogwater wordt rond 16.40 uur verwacht en zal tussen 1,75 en 2,10 meter boven NAP (Normaal Amsterdams Peil) komen.

In Vlaardingen lopen geregeld kades en oevers onder. Ook in Maassluis en Schiedam is hoog water niet ongebruikelijk bij stormachtig weer.