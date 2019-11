Dit is het logo van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Foto: NPO

De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft het logo van de komende editie in Rotterdam bekend gemaakt. Het is een cirkel met daarin de kleuren van de vlaggen van alle 41 landen die komend jaar meedoen.

De kleuren staan in de volgorde waarop de landen het eerst aan het liedjesfestival meededen.



"De eerste editie van het Eurovisie Songfestival werd geopend door Nederland in 1956. Daarom start de tijdlijn met de kleuren van de Nederlandse vlag", zegt Sietse Bakker, uitvoerend producent.

Het ontwerp is gebaseerd op de logo's van edities van het Eurovisie Songfestival die eerder in Nederland werden gehouden. Die hadden allemaal een cirkel in het ontwerp.

Elf Nederlandse designbureaus maakten een ontwerp voor het logo. Het logo van CLEVER°FRANKE uit Utrecht werd uiteindelijk uitgekozen als winnaar.

Het Eurovisie Songfestival 2020 vindt half mei plaats in de Rotterdamse Ahoy. Het thema is 'Open Up'.