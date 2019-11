Dordtse belgenmop: dronken automobilist opgehaald door beschonken bestuurder

De politie heeft deze week in Dordrecht twee Belgen opgepakt omdat ze allebei met teveel alcohol achter het stuur zijn betrapt. Een van de twee had ook nog eens geen geldig rijbewijs.

Agenten gaven in de nacht van woensdag op donderdag op de A16 bij Dordrecht een auto met een Belgisch kenteken een stopteken. De bestuurder gaf gas, maar werd uiteindelijk klemgereden bij Zevenbergschen Hoek.

De politiemensen roken meteen een sterke alcohollucht, schrijft de politie. Uit de blaastest bleek dat de 30-jarige bestuurder inderdaad teveel alcohol had genuttigd. Hij werd aangehouden voor een ademanalyse. Daaruit bleek dat hij ruim drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Daarnaast had hij al eerder zijn rijbewijs moeten inleveren voor een soortgelijk incident.

Vrouw

Bij de man in de auto zat een vrouw, die ook had gedronken. Haar werd verteld dat zij niet mocht gaan rijden, omdat ze zich dan ook strafbaar zou maken.

Nadat de man een dagvaarding had gekregen, zodat hij later voor de politierechter kon verschijnen, belde hij iemand die hen kon komen ophalen. "Tot grote verbazing van de agenten, kwam de vrouwelijke passagier van eerder, nu als bestuurder, met de auto aangereden", schrijft de politie. "Ook zij was onder invloed van alcohol."

De vrouw had zelfs nog iets meer alcohol in haar bloed, bleek uit de ademanalyse. Ook zij kreeg een dagvaarding.