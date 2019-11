Kostbare Rotterdamse 19de-eeuwse toiletpot valt net voor taxatie kapot

Vol goede hoop vertrok Els Quick met haar 19de-eeuwse toiletpot naar de taxatie in Museum Rotterdam. Ze dacht dat haar unieke porseleinen toiletpot wel wat waard kon zijn. En dat was ook zo. Helaas liet ze hem vlak voor het moment suprême in duizend stukken vallen.

"Ik ben er echt kapot van", zegt Els duidelijk aangedaan. "Ik zet mijn karretje neer en de wc-pot kiept om. Ik hoorde 'bam', alles in gruzelementen." Els haar man is sinds kort gestopt met werken en ze hoopten dat ze met de waarde van de toiletpot iets leuks konden doen met de kerst.

En dat had ook gekund. Volgens taxateur Arne Bonsaksen is de 19de-eeuwse toiletpot, in goede staat, tussen de vijfhonderd en duizend euro waard. "We hadden er iets leuks mee kunnen doen, maar helaas", zegt Els met tranen in haar ogen.

Engels porcelein

Twintig jaar lang stond de porseleinen toiletpot veilig bij Els thuis opgeborgen. De pot is door een Engels bedrijf uit Stoke-On-Trent geproduceerd. Dat was destijds het hart van de keramiekindustrie.

Vanaf de 17de eeuw maakten zij op grote schaal aardewerk en porselein. Niet alleen voor eigen land, maar bijvoorbeeld ook voor Rotterdam. De binnenkant van de toiletpot is sierlijk met 'Rotterdam' gemarkeerd.

Rotterdamse toiletpot

Het Rotterdams Museum heeft ook een eigen exemplaar. Zij hebben de wit met blauwe variant. Die toiletpot zou rond 1890-1904 gemaakt zijn. Rond dezelfde tijd als de toiletpot van Els.

Conservator Liesbeth van der Zeeuw vertelt dat de toiletpot van Els een leuke toevoeging aan de collectie van Museum Rotterdam was geweest. "Het is natuurlijk typische Rotterdams en wij hebben nog niet zo'n gekleurd exemplaar. Hij had mooi in ons rijtje gepast, maar helaas."

Volgens Bonsaksen komt het niet vaak voor dat waardevolle spullen net voor de taxatie kapot vallen. "Het gebeurt zo nu en dan, dat wanneer schilderijen in de auto op elkaar worden gelegd er eentje een scheurtje krijgt. Maar dit was wel heel sneu, we hoorde hem echt vallen."