Gekkenhuis bij heropening kringloopwinkel Rataplan

Kringloopwinkel Rataplan in Berkel en Rodenrijs is weer open: 'Ik sta ervan te kijken'

De heropening van kringloopwinkel Rataplan in Berkel en Rodenrijs is uitgedraaid op een chaos. "Het is een gekkenhuis", zegt onze verslaggever ter plaatse.

Rataplan is donderdag voor het eerst sinds het pand aan de Oudelandselaan in juni door een brand werd verwoest weer open en veel mensen zijn daar op af gekomen. Buiten staan overal auto's, waardoor bedrijven in de buurt niet meer te bereiken zijn en binnen staan klanten in lange rijen. De politie is al langs geweest en boa's zijn ter plaatse om orde op zaken te stellen.

"Het overtreft de verwachtingen", zegt een medewerker van Rataplan. "Dat is elke keer als we een winkel openen. De mensen kwamen met drommen tegelijk naar binnen."

De koopjesjagers slaan nu al hun slag in Rataplan. "Als je ziet hoeveel mensen hier rondlopen, dan is het kerstspul snel weg", concludeert de medewerker.

Een oude mevrouw kwam langs om spulletjes voor haar kleindochter mee te nemen. Zij keek uit naar de heropening van Rataplan. "Ik heb met mijn snackbar altijd voor de oude kringloopwinkel gestaan", vertelt ze. "Dan is het ineens leeg, hè? Het trekt altijd wel weer."

Via donaties heeft Rataplan allerlei spullen gekregen. "En nou kom ik weer gezellig kopen", lacht de vrouw.

Rataplan zit na de brand aan de Industrieweg 50 in Berkel en Rodenrijs. Het pand is flink verbouwd en de kringloopwinkel heeft meerdere verdiepingen tot haar beschikking.

Rataplan biedt ook werk aan mensen met een arbeidsbeperking. "Het was afgelopen maanden hard werken, maar het is onwijs mooi geworden!", reageert een trotse Ilse.