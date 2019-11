Voetbaltrainer Pim Verbeek (63) overleden

Pim Verbeek is op 63-jarige leeftijd overleden. De Rotterdamse voormalig voetballer en voetbaltrainer was al langere tijd ernstig ziek.

Sinds begin dit jaar was Verbeek actief als bestuurslid technische zaken bij Sparta. Hij wist al dat het zijn laatste klus zou zijn, omdat hij na het bondscoachschap van Oman zijn pensioen als voetbaltrainer had aangekondigd.

Verbeek stamt uit een echt Sparta-familie met aan het hoofd vader Koos die jarenlang in Sparta 1 voetbalde. Ook de broer van Pim, Robert, haalde op Het Kasteel het eerste elftal. Pim stroomde in 1974 als middenvelder vanuit de jeugd door naar het eerste elftal, maar kreeg al snel te maken met ernstige knieproblemen. In 1980 werd hij op 25-jarige leeftijd definitief afgekeurd voor het spelen van betaald voetbal.

Na zijn korte spelersloopbaan begon Verbeek bij DS’79 aan zijn trainerscarrière; hij werd assistent-trainer bij de eerstedivisieclub. Zijn eerste klus als hoofdtrainer volgde in 1987 bij De Graafschap.

Korte periode bij Feyenoord

In 1989 werd hij, al op 33-jarige leeftijd, aangesteld als hoofdtrainer van Feyenoord.

Kort na zijn aanstellen stapte technisch directeur Hans Kraay Senior op en belandde Verbeek met de Rotterdamse club wegens tegenvallende resultaten al snel in het rechterrijtje van de ranglijst. In december 1989 kreeg hij de Zweedse trainer Gunder Bengtsson boven zich maar ook dat was geen succes: enkele maanden later werden beiden ontslagen.

De wereld over

Hierna was Verbeek nog trainer van FC Wageningen, FC Groningen, Fortuna Sittard, Omiya Ardija (Japan), Kyoto Sanga en de Nederlandse Antillen. In december 2007 werd Verbeek bondscoach van Australië. Daar volgde hij Guus Hiddink op die bij de Russische voetbalbond ging werken. Hij plaatste zich met de ‘Aussies’ voor het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Van 2010 tot 2014 was Verbeek technisch directeur bij de Marokkaanse voetbalbond, waarbij hij zich voornamelijk bezighield met de ontwikkeling van het jeugdbeleid en het coachen van het Olympisch elftal.

Aan het eind van zijn werkzame periode in Marokko werd bij hem kanker geconstateerd. Verbeek trad terug uit de voetballerij om zich volledig op zijn herstel te richten.

Succes in Oman, terug bij Sparta

Dat herstel vorderde gestaag, zodat hij na verloop van tijd voldoende kracht had om bij Sparta aan de slag te gaan als bestuurslid technische zaken. Die functie legde hij al snel neer, omdat toenmalig hoofdtrainer Alex Pastoor niet open stond voor een samenwerking met hem.

Verbeek trok daarom in december 2016 het trainingspak weer aan en werd aangesteld als bondscoach van Oman. Met dat land won hij een jaar later de Golf Cup of Nations.

Begin dit jaar stopte Verbeek in Oman om opnieuw terug te keren bij zijn eerste liefde Sparta. Hij werd wederom bestuurslid technische zaken, een functie die hij tot op het laatst vol passie vervulde.