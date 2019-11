Welk initiatief van de Aardig Onderweg Awards krijgt 25.000 euro om Rotterdam mooier, slimmer of duurzamer te maken?

Openbaarvervoermaatschappij RET reikt ieder jaar de Aardig Onderweg Awards uit aan een innovatief initiatief dat de regio Rotterdam mooier, slimmer en duurzamer maakt. Vrijdagavond is de finale en wordt bekend welke ondernemer 25.000 euro krijgt om in zijn of haar idee te investeren. Verslaggever Suzanne Mulder sprak de drie finalisten.

Kanshebber 1: Speaksee

Jari Hazelebach bedacht een innovatieve oplossing waarmee doven en slechthorenden makkelijker kunnen communiceren in een gezelschap: Speaksee.

"Mijn beide ouders zijn doof. Gedurende mijn jeugd heb ik gezien hoe lastig het is voor mensen die doof of slechthorend zijn om gesprekken te volgen. Hoe meer mensen onderdeel zijn van het gesprek, hoe lastiger het wordt.

Voor mijn ouders is het bijvoorbeeld heel lastig om te volgen wat er tijdens een etentje met de familie wordt gezegd. Ik heb daardoor twee keuzes: Of ik negeer mijn ouders zodat ik deel kan nemen aan het gesprek en het naar m'n zin heb. Of ik negeer mijn eigen behoefte en ben veel bezig met mijn ouders die het gesprek niet kunnen volgen. Daardoor ben ik veel bezig met vertalen zodat zij iets van het gesprek mee kunnen krijgen. Nu heb ik iets bedacht om mijzelf te kunnen vervangen.

We hebben een systeem ontwikkeld met kleine microfoontjes die een dove persoon kan uitdelen in een gesprek. De spraak wordt hiermee opgevangen en direct omgezet naar tekst door middel van spraakherkenning. De tekst wordt weergegeven op een smartphone, tablet of laptop in verschillende kleuren per spreker.

Als wij de RET Aardig Onderweg Award winnen, dan gaan wij het publiciteit en het prijzengeld inzetten om honderd doven en slechthorenden in Rotterdam en omstreken met deze technologie aan werk te helpen of te houden. Deze technologie is in Rotterdam ontwikkeld en daarom willen we eerst hier impact maken. Vanuit Rotterdam kunnen we de hele wereld toegankelijk maken voor doven en slechthorenden."

Kanshebber 2: Falafval

Ayuk Bakia maakt falafel van pulp van sapjes.

"De een zijn afval, is de ander zijn falafel. Wij willen iedereen laten zien en proeven dat heel veel voedselafval eigenlijk geen echt afval is en dat we daar nog heel veel mooie producten van kunnen maken. Er zijn tegenwoordig heel veel horeca gelegenheden die sapjes persen. Bij het persen van die sapjes blijft er heel veel groente en fruitpulp over. Dat wordt vaak weggegooid en wij vinden dat heel erg zonde

Wij halen de pulp van horecagelegenheden op. Het is allemaal schone pulp dat netjes wordt opgevangen in speciale bakken. Direct na het persen halen wij het op en gaan we het verwerken. De pulp is nog hartstikke vers, er zit nog veel smaak aan, heeft prachtige kleuren en het is vooral heel erg lekker.

Wij maken op dit moment spinazie-, bieten- en wortelfalafel. We zijn druk bezig om de recepten te verbeteren en meer smaken te verkrijgen. Zo proberen we voor elk sapje een Falafval te maken."

Kanshebber 3: STIL brace

Ijsbrand de Lange helpt Parkinsonpatiënten van trillende handen af.

"Wij ontwikkelen een polsband of een brace voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ongeveer 22 miljoen mensen wereldwijd hebben veel last van trillende handen in het dagelijkse leven. Eten, drinken, scheren en make-up opdoen is voor die mensen een hele lastige taak.Ook sociaal is het heel belemmerend. Sommige mensen gaan bijvoorbeeld op hun handen zitten omdat ze niet willen dat mensen naar hun trillende handen kijken.

De huidige medicatie om deze trilling die Parkinson veroorzaakt te onderdrukken, is niet toereikend. Er is een grote vraag vanuit deze mensen voor een nieuwe oplossing. Ik kwam op het idee toen ik een filmpje voorbij zag komen van iemand met trillende handen en dacht: 'Als we een trilling zien in een auto of in een wasmachine, dan plaatsen we daar een demper op en het is opgelost. Waarom kan dat niet voor een mens?'

Vervolgens ben ik zelf heel technisch naar de ziekte gaan kijken en daaruit kwam de STIL brace. De brace maakt gebruik van hetzelfde concept als 'noise cancelling' wat je misschien kent van de koptelefoons. Dit werkt hetzelfde. We voegen een anti-trilling in tegengestelde richting aan de trilling van de Parkinsonpatiënt toe. Een trilling met anti-trilling is nul. Daarmee maken we de handen weer stabiel. Deze technologie integreren we in een brace die de mensen over hun hand heen schuiven. Die meet continu de trilling en werkt continu tegen.