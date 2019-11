Feyenoord houdt hoop op overwintering na remise tegen Rangers FC (2-2)

Feyenoord heeft donderdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Rangers FC. De Rotterdammers kwamen in De Kuip in de eerste helft nog op voorsprong, maar zagen deze in de tweede helft als sneeuw voor de zon verdwijnen. Door de zege van FC Porto op Young Boys houdt Feyenoord hoop op Europese overwintering.

Feyenoord kreeg in de eerste helft de grotere kansen. Na iets meer dan een kwartier waren de Rotterdammers dichtbij de openingstreffer. Eric Botteghin knikte de bal in de verre hoek, maar doelman Allan McGregor redde met een katachtige reflex. Leroy Fer kopte de rebound vervolgens op het aluminium.

Toornstra was na 33 minuten veel gelukkiger. Een combinatie op de rand van het zestienmetergebied van Feyenoord belandde voor de voeten van Toornstra die via een Schots been in de verre hoek raak schoot.

Aanvalslustige Schotten

De Schotten toonden na rust meer aanvalslust. Na zeven minuten in de tweede helft mocht Ryan Kent voorgeven, bij de tweede paal knikte Glasgow-spits Alfredo Morelos tegendraads de gelijkmaker binnen.

Rangers FC voerde de druk nog verder op wat resulteerde in een Schotse voorsprong. Wederom kopte Alfredo Morelos raak, ditmaal na 65 minuten voetbal. Direct daarna toonde Feyenoord veerkracht via Luis Sinisterra die na een prachtige individuele actie de 2-2 binnenschoot.

Geen slotoffensief

Een echt slotoffensief luidde de treffer van Luis Sinisterra niet in. Leroy Fer was het dichtst bij de bevrijdende treffer die de Rotterdamse hoop op Europese overwintering in leven moest houden. Fer kwam met een solo ver, maar kon de bal niet intikken.

Feyenoord houdt hoop op Europese overwintering. Door de zege van FC Porto tegen Young Boys is er nog een kans voor de ploeg van Dick Advocaat. Feyenoord moet dan in de laatste speelronde winnen van FC Porto en hopen dat Rangers FC het Zwitserse Young Boys verslaat.

Scoreverloop Feyenoord - Rangers FC (ruststand 1-0)

33' Jens Toornstra 1-0

52' Alfredo Morelos 1-1

65' Aflredo Morelos 1-2

68' Luis Sinisterra 2-2

Opstelling Feyenoord:

Marsman, Malacia, Senesi, Botteghin, Geertruida; Kökçü, Fer, Toornstra (85' Ayoub); Larsson (69' Narsingh), Sinisterra, Berghuis