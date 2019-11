Live: Feyenoord - Rangers FC (1-0)

Orkun Kokcü in actie in de heenwedstrijd van Feyenoord bij Rangers FC. Foto: Robert Perry (ANP)

Wie niets wilt missen van Feyenoord - Rangers, moet donderdagavond de kanalen van Rijnmond in de gaten houden. Het Europa League-duel is zoals gebruikelijk in zijn geheel te volgen via Radio Rijnmond. De uitzending begint om 18:00 uur.

In De Kuip wordt er om 18:55 uur afgetrapt. Feyenoord moet winnen om nog uitzicht te houden op de volgende ronde in de Europa League. Na vier wedstrijden hebben de Rotterdammers vier punten behaald. De uitwedstrijd in Schotland werd met 1-0 verloren.

Feyenoord-Rangers is ook te volgen via deze website of de Rijnmond App.

Opstelling Feyenoord:

Marsman, Malacia, Senesi, Botteghin, Geertruida; Kökçü, Fer, Toornstra; Larsson, Sinisterra, Berghuis