Fischer terug in basis bij Excelsior, Meijer twijfelgeval

Fortes gelooft in promotie: 'We krijgen ze allemaal nog een keer'

Sander Fischer keert vrijdagavond terug in de basis bij Excelsior. De aanvoerder zat de laatste weken op de bank, maar krijgt weer het vertrouwen van trainer Ricardo Moniz. Spits Stijn Meijer is ziek en is een twijfelgeval voor Roda JC-uit.

Moniz houdt vast aan de verdediging die in de tweede helft tegen FC Volendam (1-2) geen tegengoals kreeg. ''We hebben na De Graafschap de verdediging laten staan. We dachten het lek boven te hebben, maar dat heeft dus niet gewerkt. In de tweede helft tegen Volendam stond het goed.''

De verwachting is dat ook Jeffry Fortes, vorige wedstrijd nog op de bank begonnen, weer terugkeert in de basiself van de Rotterdammers.

Roda JC - Excelsior begint vrijdagavond om 20:00 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

