'Drugshandelaar zette foto's undercoveragenten online'

De verdachte is Dennis van der Berg (49), die eerder tot tien jaar cel werd veroordeeld voor drugshandel in de zaak rondom de corrupte douanier Gerrit G.. Ook was hij het oorspronkelijke doelwit van de Berkelse vergismoord. Bij die beschieting werd uiteindelijk Rob Zweekhorst gedood.

Van den Berg staat nu terecht samen met zijn vriendin Angelique (51). Zij werd eerder veroordeeld voor witwassen van drugsgeld en afpersing van haar eigen vader.

In juni 2017 zou het stel foto's van de undercoveragenten op Twitter hebben gezet, met daarbij de tekst "Even voorstellen, Ronnie en Daphne (niet hun echte namen -red.), de undercoveragenten in mijn zaak, binnenkort veel meer foto's want ik ben het zat". Verder stond de tekst erbij:"Meer dan 1100 mensen hebben naar deze foto gekeken, straks met andere foto's worden de undercovers bekend in heel Nederland."

De undercoveragenten 'Daphne en Ronnie' hadden Dennis van den Berg en Angelique ontmoet op Curaçao. Daar vloeide een vriendschap uit voort. De politie hoopte zo informatie te kunnen vergaren over de drugshandel en mogelijk ook over de Berkelse vergismoord. Het is onbekend wat de inzet van infiltranten heeft opgeleverd.

De advocaat van Dennis van den Berg, Sanne Schuurman, wil nog niet vooruitlopen op de rechtszaak van volgende week. "Maar we gaan voor vrijspraak."