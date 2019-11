Dordtse eigenaar ziet drie bedrijven failliet gaan in een jaar

De rechter heeft deze week het Dordtse bedrijf Sparr Finance uit Dordrecht failliet verklaard. Het is al het derde faillissement van eigenaar John Sparreboom in een jaar tijd.

Het faillissement is aangevraagd door Fortuna Sittard, waar Sparr Finance hoofdsponsor was. Ook Feyenoord is een van de schuldeisers. Daar was het Dordtse bedrijf een 'Strategisch Partner'. Volgens curator Arie van der Duijn Schouten is de vordering van de Rotterdamse voetbalclub 'enkele tonnen'.

Sparr Finance is een bedrijf dat kredieten regelde aan het mkb. Er waren drie mensen werkzaam.

Nog twee keer failliet

Eerder dit jaar gingen ook Stipt Payroll en de Dees Groep van Sparreboom over de kop. Curator Pim Nuiten zegt dat het 'opmerkelijk' is dat drie bedrijven van één eigenaar in een jaar over de kop gaan. "Zeker omdat de bedrijven op zich niet echt met elkaar te maken hebben."

Stipt Payroll verzorgde de lonen voor zo'n zesduizend mensen. De Dees Groep was een schildersbedrijf. Daar waren achttien mensen werkzaam.

Bij deze twee bedrijven was er wel sprake van een aanzienlijke belastingschuld, zegt de curator. "Het bedrijf had een tekort aan financiële middelen en kon alleen blijven voortbestaan omdat de belasting niet werd afgedragen." De belastingdienst had ook een vordering uitstaan bij Sparr Finance, maar hoe groot dat bedrag is, is niet duidelijk.

Vervolging

Volgens curator Nuiten lijkt het erop alsof er sprake is van 'onbehoorlijk bestuur' bij de Dees Groep en Stipt Payroll. "De jaarrekeningen zijn over het afgelopen jaar niet ingediend", legt Nuiten uit. "Er is bij een van de bedrijven wel een voorlopige versie op papier gezet over 2017."

Op basis van de bevindingen van de curator kan justitie bepalen of de eigenaar civielrechtelijk vervolgd gaat worden.