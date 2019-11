Overvalt dezelfde man twee supermarkten kort na elkaar?

De eerste supermarkt die de overvaller op 25 september bezoekt, is Albert Heijn aan de Statenweg. Rond 20.30 uur komt een in het zwart geklede donker getinte jongeman de zaak binnen. Hij heeft een capuchon strak over zijn hoofd getrokken.

Hij bedreigt een cassière met een vuurwapen en eist sigaretten en geld. Als hij dat heeft gekregen loopt hij naar de uitgang, de cassière in shock achterlatend. Buiten vlucht de overvaller op een fiets. De dader is volgens getuigen niet groter dan 1 meter 65 en niet ouder dan 20 jaar.

Korte tijd later om 20.45 uur opnieuw een overval. Dit keer op de Mini Supermarkt aan de Schieweg. Ook hier bedreigt de dader de medewerker met een vuurwapen en eist geld en sigaretten.

En ook dit keer is de overvaller een in het zwart geklede man, met een strak over het hoofd getrokken capuchon. Hier schatten getuigen hem op 17 jaar oud en rond de 1 meter 60 lang.

Een belangrijk verschil met de eerste overval is dat de verdachte zonder buit de Mini Supermarkt verlaat. De medewerker van de supermarkt jaagt de overvaller namelijk weg. Wie (her)kent de overvaller of heeft andere informatie?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.