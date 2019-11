Scholen 'plunderjongeren' moeten verplicht controleren op messen

Het gaat om twee middelbare scholen in de regio Rijnmond waar de kinderen, de jongste is elf, op zitten. Aboutaleb: "De scholen zijn of worden actief geïnformeerd over de namen van deze kinderen, zodat ze zich, wanneer ze binnenkomen, melden bij de conciërge om de tassen actief te controleren." Het is onduidelijk om welke scholen het gaat.

De afgelopen weken is het vrijdagavond onrustig rondom de Lijnbaan en de Koopgoot. Groepen jongeren meldden online dat ze de Bijenkorf en sportwinkel JD Sports wilden plunderen. De keten is in meerdere Europese steden al doelwit geweest van bestormingen en plunderingen door groepen jongeren. Zover kwam het in Rotterdam niet. De politie kon op tijd ingrijpen en arresteerde op twee avonden in totaal ongeveer twintig jongeren, in de leeftijd 11 tot 22 jaar.

'Geen aardappelschilmesje'

De burgemeester maakt zich grote zorgen over dit nieuwe fenomeen dat is komen overwaaien uit de VS en Groot-Brittannië. "Het is verbazingwekkend en verontrustend dat jongeren in die leeftijd het normaal vinden om een groot mes op zak te hebben. En het is geen aardappelschilmesje. Dat doe je omdat je daar kennelijk een bedoeling mee hebt."

Er wordt achter de schermen druk gesproken over maatregelen die dit de kop in kunnen drukken. Daarbij is een rol weggelegd voor de scholen, maar ook voor de ouders van de jongeren.

"Het is zorgelijk als je de ouders belt en zij zeggen: 'Ach, mijn kind heeft een mes. Waar maakt u zich zorgen over? Iedereen heeft een mes.' Dan wordt het echt een probleem", zegt Aboutaleb.

'Daadwerkelijk iemand gestoken'

Eén van de jongeren die bij de Lijnbaan werd opgepakt heeft volgens de burgemeester sinds zijn arrestatie opnieuw naar zijn mes gegrepen en ook daadwerkelijk iemand gestoken. "Dus het is niet alleen maar dreigen met een mes, maar het mes wordt soms ook echt gebruikt. Dat is helemaal belachelijk", zegt Aboutaleb. Details over het steekincident zijn onbekend.

De driehoek (gemeente, politie en justitie) is de komende tijd extra scherp en alert, want de kans bestaat dat het ook de komende weken niet rustig blijft in Rotterdam. "Daarom zijn we voorbereid op Black Friday en de andere koopavonden in aanloop naar Sinterklaas en Kerstmis."

De burgemeester dat ze mogelijk nog niet alle jongeren te pakken hebben. "Dus ik zou niet tegen mensen zeggen: 'Ga lekker slapen. Er is niks aan de hand.' Maar er is ook geen reden om vrijdagavond niet naar de stad te gaan. Het advies is dan wel: laat de auto thuis."