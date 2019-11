Rijnmond allernatst van heel Nederland

Het kan je niet zijn ontgaan vandaag: het is klets- en kletsnat buiten. Vooral in onze regio komt het met bakken naar beneden.

Het regent bijna onafgebroken en dat resulteert in bijzondere cijfers. Op de neerslagkaart van Buienradar van de afgelopen 24 uur (16:00 uur tot 16:00 uur) kleurt Rijnmond donkerblauw. Op Rotterdam-Airport viel 22,8 mm regen. In Hoek van Holland 20,9.

Volgens onze weerman Ed Aldus kan het wel eens nóg meer zijn, want sommige amateurstations komen rond de dertig millimeter.

En dat zou betekenen dat er vandaag ruim een derde is gevallen van wat er gemiddeld in de hele maand november valt. "Normaal valt er in november 87 mm. In Vlaardingen is inmiddels al meer dan 120 mm gevallen."

Deze herfst is sowieso erg nat. Het komt zelfs in de top 10 natste herfsten sinds 1956. Gemiddels valt er in september, oktober en november 265 mm. In Vlaardingen is dat fors nu al fors meer; 350 mm. En dan moeten we nog twee dagen. Maak je borst maar nat!