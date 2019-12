Het STC: kweekvijver voor harde werkers en knappe koppen in de haven

Het is een imposant gebouw aan de Nieuwe Maas: het hoofdkantoor van STC in Rotterdam-Delfshaven. De scholengemeenschap, met talloze lokaties in Rotterdam, Nederland én opleidingen in het buitenland, is de broedplaats voor harde werkers, knappe koppen, logistieke genieën voor de motor van onze economie: de Rotterdamse haven. Maar ook alles wat daar aan vast hangt: denk aan transport. De scheepvaart. De overslag. De raffinaderijen. Je kunt het zo gek niet bedenken.