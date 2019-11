Rotterdam overspoeld door Rangers-fans

Rotterdam kleurt donderdag een beetje blauw. Rangers-fans namen de Oude Haven over, voordat zij naar de Kuip zullen vertrekken voor het Europa Leagueduel tegen Feyenoord. "Mijn dank gaat uit naar de hartelijke ontvangst in Rotterdam", reageert een opgetogen Rangers-fan.

Naar verwachting zijn zo'n 10 duizend supporters van de Schotse club naar Nederland afgereisd. "Iedereen is zo aardig tegen ons", vertelt een kale man, die schoor bij stem is. "De politie heeft zelfs een taxi voor ons gebeld om ons naar de fanzone te brengen."

De Rangers-fans hebben vertrouwen in de ontmoeting tegen Feyenoord. Zij denken dat Rangers donderdagavond wint. Eén van de weinige Feyenoord-fans in het Schotse feestgedruis houdt een slag om de arm. "Ik heb er niet veel vertrouwen in, maar ik geloof wel dat de Kuip op z'n kop gaat."