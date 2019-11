Straatvraag: Hoe zat ben jij de regen?

De regen kwam vandaag met bakken uit de hemel vallen. Dat is in de herfst natuurlijk niet ongewoon, maar toch lijkt het de laatste tijd extra te regenen.

De cijfers bevestigen dat beeld. Volgens onze weerman Ed Aldus valt er gemiddeld in september, oktober en november 265 mm regen. In Vlaardingen is nu al 350 mm gevallen. Dat is dus flink meer. Zijn de Rotterdammers de regen ondertussen al zat?

"Enorm zat. Elke dag in de regen lopen, we worden alleen maar nat. We willen weer de zomer", zegt een oudere dame. Een andere dame sluit zich hierbij aan. "De zomer was te warm, maar dit is wel erg nat."

Een jonge man is het slechte weer ondertussen ook goed beu. "Je wilt gewoon het liefste een terrasje in de zon, een beetje relaxen. Je kan nu helemaal niks, niet eens naar buiten. Dit is vreselijk!"Toch denkt niet iedereen negatief over het regenachtige weer. "Ik denk dat de regen juist wel goed is voor de aarde", vertelt een meisje stellig. "Regen is goed hoor. Slecht weer is dit niet. Het is toch niet koud?", antwoordt een oudere man.