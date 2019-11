'Verkoop Eneco geen invloed op klimaatdoelen'

De overname van Eneco door de Japanse conglomeraat Mitsubishi en energiebedrijf Chubu heeft geen invloed op de klimaatdoelen. Dat zegt minister Wiebes in reactie op Tweede Kamerleden die zich daar zorgen over maken.

Volgens de minister zou het 'armoedig' zijn als Nederland afhankelijk zou zijn van Eneco bij het halen van de klimaatdoelen.

"De overheid regelt dat iedere partij zich voegt naar de doelen die wij gesteld hebben in het klimaatakkoord", aldus Wiebes. "We gaan niet op de knieën bij iedere aandeelhouder of-ie alsjeblieft iets nuttigs wil doen." Het is volgens de minister ook niet automatisch het geval dat buitenlandse aandeelhouders andere doelen hebben.

Partijen als SP en GroenLinks hebben een debat aangevraagd. De gemeente Rotterdam en ruim veertig andere lokale overheden zijn nu nog aandeelhouder van Eneco. Minister Wiebes heeft het laatste woord over de deal.