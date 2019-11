Henk van Stee na overlijden Pim Verbeek: 'Trieste dag voor Sparta'

Het nieuws van het overlijden van 'Spartaman in hart en nieren' Pim Verbeek is hard aangekomen op het Kasteel. Dat zegt Henk van Stee, technisch manager van Sparta en vooral vriend van Verbeek.

Sparta speelt zaterdag tegen Willem II met rouwbanden om. Een minuut stilte is niet mogelijk, omdat de Rotterdammers uit spelen. Henk van Stee: "Daar zijn protocollen voor. Maar rouwbanden mogen uiteraard wel. En we gaan met intern zeker nog iets doen." Wat precies is nog niet bekend. Het nieuws over het overlijden van Pim is nog te vers.

Zijn overlijden is een aderlating voor de toekomst Henk van Stee

Van Stee en Verbeek kenden elkaar al 45 jaar. Ze waren vrienden en deelden een Spartaverleden. Allebei trokken ze de wereld over, maar ze waren ook allebei weer terug op het kasteel. Ze hadden bijna dagelijks contact over de vraag hoe ze Sparta weer op het juiste spoor konden krijgen.

"Ik vooral het eerste en tweede elftal en Pim maakte een inventarisatie over de jeugdopleiding, wat natuurlijk een levensader is voor Sparta. Hij had daar net nog een rapport over geschreven. Dat is wat hij aan Sparta heeft nagelaten."

Verbeek was al 4,5 jaar ziek, maar hij ging gewoon door bij de club, met ziel en zaligheid. Van Stee sprak hem twee weken geleden voor het laatst persoonlijk. Ruim een week later was er via sms nog contact, het laatste: "Pim vertelde dat hij een geweldig gesprek had gehad met Manfred Laros. Gelijk kreeg ik nog een sms: 'Oh, ik heb ook nog slecht nieuws. Ik ben uitbehandeld, ik ga dood'. Dat kwam keihard aan. Maar het typeert ook de mens Pim Verbeek. Zijn gezin was nummer één, Sparta nummer twee en daarna kwam Pim Verbeek."

Een vakman, een fijn mens

Hij gaat gemist worden, zegt Van Stee, die zich Verbeek zal herinneren als een enorme vakman en enorm fijn mens: "Iedereen vond Pim een geweldige man. Iemand die nooit uit emotie sprak, die altijd goed nadacht. Altijd een toegevoegde waarde is geweest voor Sparta. Dat wordt een enorm gemis binnen de club."