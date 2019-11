Leroy Fer na gelijkspel: 'Het is een klein kansje, maar we blijven geloven'

Leroy Fer: 'Het is een klein kansje, maar we blijven geloven'

Feyenoord heeft in De Kuip met 2-2 gelijk gespeeld tegen het Schotse Rangers FC. De Rotterdammers konden na de gelijkmaker niet doordrukken om de winst over de streep trekken. Feyenoord-middenvelder Leroy Fer baalt flink na het laatste fluitsignaal. "Dit is teleurstellend."

"We hadden hier moeten winnen. We hebben genoeg kansen gehad in de eerste helft, maar we vergeten onszelf te belonen", blikt Fer terug.

Tegengoals

Kort na rust kreeg Feyenoord in twintig minuten twee goals tegen. "Het zijn twee makkelijke goals die we weggeven. Dat is ook de klasse van hun spits, maar ik denk dat wij daar beter moesten staan", is Fer kritisch. "Ik denk dat we daar naar onszelf moeten kijken."

De middenvelder zag dat zijn ploeg nog een slotoffensief wilde starten, maar dat dat niet lukte. "We probeerden in de laatste twintig minuten de goal nog te maken. Helaas zat het er niet in. Ik denk dat we heel hard gewerkt hebben over de hele wedstrijd. We hebben onszelf helaas niet beloond."

Wonder

Het scenario dat Feyenoord zich plaatst voor de knock-outfase van de Europa League is een moeilijke. Toch houdt Fer hoop. "Het is een klein kansje, maar we blijven geloven. Het wordt natuurlijk bij FC Porto een hele moeilijke opgave. We moeten hopen op een wonder."