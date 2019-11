Oud-raadslid Rotterdam Maarten van de Donk toch niet burgemeester van Hilvarenbeek

Waarom Van de Donk afziet van de burgemeesterspost, is niet duidelijk. Volgens de gemeente Hilvarenbeek trekt hij zich 'om persoonlijke redenen' terug.

De gemeente Hilvarenbeek zegt nu verder te praten met een andere kandidaat.

Maarten van de Donk is geboren in Gorinchem en woont in Rotterdam. Vanaf 2010 was hij in de Rotterdamse gemeenteraad raadslid voor de VVD. Ook was hij in die periode een aantal jaren fractievoorzitter van de liberalen.