Dick Advocaat: 'Deze manier van spelen vond ik geweldig om te zien'

Na afloop van het 2-2 gelijkspel van Feyenoord tegen het Schotse Rangers FC in de Europa League maakte Feyenoord-trainer Dick Advocaat de balans op. Het resultaat was volgens de oefenmeester niet het gewenste. "Dit was onnodig."

"We hebben de eerste helft de mogelijkheden gehad om meer dan één goal te scoren. Maar de manier waarop ze speelden vond ik geweldig om te zien. Een strijdvaardig Feyenoord dat het de tegenstander van de eerste tot de laatste minuut lastig maakte. Wij hebben meer kans gehad om als winnaar uit de strijd te komen," aldus Advocaat.

Advocaat neemt het Lutsharel Geertruida niet kwalijk dat beide goals van Rangers FC kwamen vanuit een voorzet vanaf zijn kant. "Die voorzet kan komen. Als je dan toch verwijten moet maken moet je in het centrum kijken. Dat staat niet goed, maar dat is ook de kwaliteit van die spits."

Pim Verbeek

Advocaat werkte in het verleden lange tijd samen met de onlangs overleden Pim Verbeek. "Ik vind het verschrikkelijk voor zijn vrouw, kinderen en de familie. Ik ken hem heel goed, we zijn drie keer samen op pad gegaan. Het was een geweldige vakman, laat dat duidelijk zijn. Heel straight, heel direct, heel duidelijk. Het maakte hem niet uit wie het was. Zulke mensen kom je weinig tegen."